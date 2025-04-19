شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، في احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة عدد كبير من قيادات الدولة المصرية، والشخصيات العامة.

وحرص نقيب المحامين، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وإلى الاخوة المسيحيين، داعيًا الله عز وجل، بأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائما بالأمن والأمان.

جانب من الحضور