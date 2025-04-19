القيادة تهنئ رئيس الجابون الجديد بريس أوليغي نغيما

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس الجابون رئيس الدولة، لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
من جانب آخر، صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 115 مقيمًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.
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