بوتين يعلن هدنة على جبهات القتال مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، هدنة مؤقتة في الأزمة الأوكرانية "بمناسبة عيد الفصح" تبدأ مساء السبت وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وقال بوتين، في تصريحات متلفزة خلال حديث مع رئيس الأركان فاليري غيراسيموف "اليوم، من الساعة 18,00 (15,00 ت غ) وحتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ)، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد الفصح".

وأضاف بوتين أن قرار روسيا المضي قدما بالهدنة "مبني على أساس أن الجانب الأوكراني سيحذو حذونا، ويجب على قواتنا أن تكون مستعدة لمقاومة خروق محتملة للهدنة واستفزازات، واي أعمال عدوانية".

وقال بوتين إن الهدنة المعلنة، اليوم السبت، ستبيّن "مدى صدقية استعداد كييف ورغبته وقدرته على الالتزام باتفاقات والانخراط في محادثات للسلام".

وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات وترحب برغبة الولايات المتحدة والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن الأزمة في أوكرانيا.