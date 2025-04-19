إصابات جراء سقوط قذيفة في مقديشيو

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل طفل وأصيب آخران من أسرة واحدة، اليوم السبت، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها جماعة الشباب الإرهابية في مديرية تابعة للعاصمة الصومالية مقديشو.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، استهدفت القذيفة الأطفال صباح اليوم أثناء توجههم إلى مركز لتحفيظ القرآن الكريم.

وأكد والدا الأطفال، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن القذيقة، التي سقطت، أسفرت عن مقتل طفل واحد وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن "العناصر الإرهابية لجأت إلى إطلاق القذائف على الأطفال الأبرياء عقب العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الوطني والتي أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر" من الجماعة المتشددة و"تقويض قدراتها".