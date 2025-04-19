أكّدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تمسكها بـ"الحوار البناء كوسيلة لاستعادة الحقوق وتحقيق المطالب ولم تطلب يوميًا الا الانصاف". جاء ذلك في بيان تقدمت فيه الهيئة بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفصح. وجددت الهيئة الادارية التذكير بـ"مطالب موظفي الإدارة العامة المحقة الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظل تآكل اجورهم وتراجع قدرتهم الشرائية، ووسط غياب الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم". وإذ حذرت من "المماطلة والتجاهل المستمر لحقوق الموظفين"، دعت المعنيين إلى "تحمل مسؤولياتهم سريعا، وإن لم تتم الاستجابة الفورية لتلك المطالب، فإننا سندعو إلى خطوات تصعيدية".

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة موظفي الإدارة العامة: متمسكون بالحوار لاستعادة الحقوق ونحذر من المماطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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