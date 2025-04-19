رعية مار يوسف في زغرتا احيت سبت النور

أحيت رعية مار يوسف في زغرتا مساء سبت النور، رتبة الغفران وطلبة القيامة، بحضور أبناء الرعية. وترأس الرتبة الأبوان سليمان يمين ويوحنا مخلوف. وألقى الأب ريمون باسيل عظة تحدث فيها عن "فضيلتين مميزتين هما الرجاء والمحبة، فالرجاء بهذه الرتبة مرتبط بالحياة وليس بالموت، فنحن نقول نترجى قيامة الموتى والأحياء، أي ان الرجاء مرتبط بالقيامة لذلك نحن نلتزم قضية القيامة. أما فضيلة المحبة فهي التي تتوّج كل الفضائل، وبنهاية المطاف هي الحقيقة الوحيدة. وعلينا دوما ان نكون مستعدين وحاضرين ومتمسّكين بفضائل المحبة والرجاء، لنحيا بثقة في رحمة الله ونسير بثبات في طريق الخير".

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