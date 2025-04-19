وصول شعلة النور المقدّس إلى مطار بيروت لتوزّع على كنائس لبنان

وصلت شعلة النور المقدّس إلى مطار بيروت الدولي، من أجل أن توزّع على كنائس لبنان.

وكان قد استلم وفد "اللقاء الأرثوذكسي" شعلة النور المقدّس من الأردن بعد أن انتقلت إلى عمّان من القدس.

وكانت الصلاة على شعلة النور المقدس رفعت في المطار من الكهنة ورجال دين رافقوا الشعلة التي كان في استقبالها النائب غسان حاصباني ومحافظ مدينة بيروت مروان عبود وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية.

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وقد جرى نقل شعلة النور المقدس إلى إلى الأردن قبل نقله إلى لبنان.

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وُثقت المعجزة أوّل مرّة عام 1106 م. وذُكرت قبل هذا التّاريخ ولكن بصورة متقطّعة.