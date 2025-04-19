شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": نستعد للانتخابات النيابية بخطط تنظيمية وكوادر مؤهلة لخدمة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحزب بدأ مرحلة الجاهزية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، عبر حشد الكوادر المؤهلة ووضع خطط تنظيمية دقيقة تهدف إلى تعزيز التواجد في الشارع، وتكثيف التفاعل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد العوضي، أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات وطنية تمتلك الوعي والمسؤولية، وهو ما يسعى إليه الحزب من خلال إعداد صفوفه بشكل منظم، لضمان تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية داخل البرلمان، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الحزب يواصل السير بخطى ثابتة نحو مشاركة فعالة ومؤثرة، من خلال إعداد مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة، وقادرين على تقديم رؤى علمية وحلول عملية، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم القيادة السياسية وتعزيز الأداء المؤسسي للدولة.



