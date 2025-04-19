شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يشارك فى احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد فى كنيسة قصر الدوبارة والان مع تفاصيل الخبر

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صباح اليوم، احتفالية الطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، التي أُقيمت في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

حرص المستشار محمود فوزي، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به الكنيسة الإنجيلية في تعزيز قيم المحبة والتعايش المشترك.

وأكد الوزير تطلعه لأن تكون هذه المناسبة المجيدة فرصة لمزيد من التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير فوزي، أن رسالة مصر التي يعبر عنها دائمًا رئيسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبأصرار هي السلام .. فمصر دولة داعية دائمًا للسلام.

وأشار الوزير، إلى أن متانة النسيج المجتمعي ترجع إلى قوة مؤسساتها واصطفافها وأصالة معدن أبنائها وأيضًا إلى احترام الدولة لمبادئ المواطنة قولًا وفعلًا واحترامها الصادق للدستور الذي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين.

وزير الشئون النيابية يشارك فى احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

خلال احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

جانب من الاحتفالية

المشاركون فى احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد