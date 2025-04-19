شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: مصر ستظل قوية بوحدتها الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قدم عدد من الأحزاب السياسية التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدين أن مصر ستظل قوية ومتماسكة بتلاحم أبنائها مسلمين وأقباط.

وتوجه حزب حماة الوطن، بأصدق وأخلص التهاني القلبية، لجميع أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال الحزب: تحل علينا هذه الأيام احتفالية أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، سائلين الله أن يديم على مصرنا الغالية المحبة والسلام والأمان والاستقرار.

ويشير حماة الوطن، إلى حالة التآخي بين أبناء الشعب المصري، والتي تكشفها هذه المناسبات، تؤكد على روابط المحبة والترابط بما يحقق للدولة المصرية أمنها وأستقرارها، واستكمال نهضتها وتقدمها.

ويشيد الحزب في هذه المناسبة بجهود قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في دعم أواصر المحبة بين أبناء الوطن، وكذلك إرساء قيم التسامح.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الشعب المصري بنسيجيه يمثل نموذج فريد في التلاحم والوحدة، تلك التي صمدت أمام كل التحديات والمخططات التي سعت إلى النيل من أمن الوطن واستقراره، مشيرة إلى أن روح الإخاء والمواطنة الصادقة هي أحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة التي نعيد بناؤها على أسس من العدالة والمساواة والمحبة.

وأوضحت مديح في تصريحات لها، أن الوحدة الوطنية في مصر ليست مجرد شعار، بل هي واقع ملموس في تفاصيل الحياة اليومية، حيث يلتف المصريون حول وطنهم، ويقفون صف واحد في مواجهة كل من يحاول بث الفتنة أو زعزعة الاستقرار، مؤكدة أن وعي المصريين وإدراكهم لأهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية هو ما أحبط كل محاولات بث الفرقة عبر العقود الماضية.

وأضافت أن تماسك الجبهة الداخلية لم يكن ليتحقق دون دعم القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بأن بناء الوطن لا يكتمل إلا بتكاتف جميع أبنائه بنسيجيهم، وهو ما يعكس أسمى معاني المواطنة والعيش المشترك.

وتقدمت مديح بأصدق التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعية الله أن يعيده على مصر وشعبها بالأمن والسلام والمحبة والازدهار.

بينما تقدم حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بخالص التهانى إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن والمصير، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالأمن والسلام والمحبة.

وقال الدكتور ممدوح محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن هذه المناسبة العظيمة تذكرنا بقيم التضحية والأمل والانتصار على الألم وهى ذات المبادئ و القيم الإنسانية التى نبنى بها وطنا عزيزا يتسع لجميع أبناء الشعب المصرى.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن المجتمع المصرى يتسم بوحدة النسيج الوطنى، والذى أثبت على مدار التاريخ أنه الحصن المنيع لمصر في مواجهة كل التحديات، وأن مصر ستظل مصر ومتماسكة بوحدة أبنائها، مسلمين ومسيحيين، الذين يصنعون معا حاضرها ومستقبلها.

وأشاد الدكتور ممدوح محمود بالدور الوطنى للكنيسة المصرية بقيادة البابا تواضروس الثانى، فى التصدى لمحاولات بث الفتنة والفرقة بين النسيج الوطنى الواحد.

وأعرب رئيس حزب الحرية المصرى عن أمنياته بأن يديم الله على مصر الأمن والاستقرار، وأن تظل دائما وطنا للسلام والتسامح والمحبة.