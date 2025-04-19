ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم السبت، استعادة البلدة قبل الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية التي تعرضت الصيف الماضي لهجوم مباغت من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، تطبيق على تلغرام "خلال العمليات الهجومية، قامت وحدات من مجموعة قوات الشمال بتحرير قرية أوليشنيا في منطقة كورسك".

وبعد طرد القوات الأوكرانية من هذه القرية الحدودية الصغيرة، لم يعد أمام الجيش الروسي سوى قرية أخيرة، وهي قرية "جورنال" لاستكمال استعادة السيطرة على منطقة كورسك.

في صيف 2024، شن الجيش الأوكراني هجوما في منطقة كورسك، ففاجأ القوات الروسية وسيطر على أكثر من ألف كيلومتر مربع.

وتمكنت القوات الروسية من استعادة مساحات كبيرة من المنطقة خلال مارس الماضي، ولا سيما بلدة "سودجا" التي كان الأوكرانيون يعتمدونها قاعدة رئيسية لعملياتهم في المنطقة.

وتنتشر القوات الروسية الآن على الحدود ما يشكل تهديدا لمنطقة "سومي" الأوكرانية المقابلة لمنطقة كورسك، حيث قامت بالفعل بتوغلات في الأسابيع الأخيرة.