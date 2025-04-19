قوى الامن: توقيف مروّج عملة مزيّفة في النبطية

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي عن "توافر معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام شخص بتاريخي ٧ و٨-٤-٢٠٢٥ بترويج عملة مزيّفة من فئة مائة دولار أميركي في شارع مرجعيون بمدينة النبطيّة وذلك إمّا على متن دراجة آليّة لون أبيض أو على متن سيّارة هيونداي لون أسود. من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها المفرزة، تمّ تحديد ملكيّة السّيّارة. وباستماع إفادة مالكها (ع. م. مواليد عام 1965، لبناني)، تبيّن أنّه كان قد أعارها للمدعو: ع. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)"٬ لافتة الى ان "نتيجةً للرّصد والمتابعة تمّ تحديد مكان وجود الأخير في منطقة وادي حبّوش – الكفور".
واشارت الى ان "بتاريخ 17-4-2025، تم توقيفه من قبل المفرزة المذكورة، وتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات ويوجد بحقّه ثلاث مذكرات توقيف. بالتّحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدّرات. وقد تعرّف عليه مالك المحل الذي وقع ضحيّته وأصحاب المحال التّجاريّة الذين عرض عليهم أوراق المائة دولار المزيّفة. تمّ ضبط الأوراق النقديّة المزيّفة والسيّارة والدّرّاجة الآليّة، وتُرِكَ مالك السّيّارة (ع. م.) رهن التّحقيق الذي ما زال جاريًا بإشراف القضاء المختصّ، لتوقيف متورطين آخرين محتملين".
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