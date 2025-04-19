شكر وزير الخارجية العماني "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على مشاركتهم البناءة في المفاوضات اليوم"٬ لافتا الى ان "المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما وما كان غير محتمل صار الآن ممكنا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العماني: المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما وما كان غير محتمل صار الآن ممكنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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