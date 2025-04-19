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وزير الخارجية العماني: المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما وما كان غير محتمل صار الآن ممكنا

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وزير الخارجية العماني: المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما وما كان غير محتمل صار الآن ممكنا

شكر وزير الخارجية العماني "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على مشاركتهم البناءة في المفاوضات اليوم"٬ لافتا الى ان "المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما وما كان غير محتمل صار الآن ممكنا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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