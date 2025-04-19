ساعر حذّر فرنسا من الاعتراف بدولة فلسطينية: نقبل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي دبلوماسيًا

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في تصريح لصحيفة "التلغراف"، إلى "أننا سنبذل جهدنا للتوصل إلى اتفاق جديد ومعقول بشأن الأسرى في غزة"، معتبرًا أنّه "إذا لم نتمكن من إطلاق الأسرى من غزة بطرق دبلوماسية سيتعين علينا فعل ذلك بعمل عسكري قوي".

ورأى أنّ "حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون خطأً فادحا"، وقال: "إسرائيل ستجبر على الرد بشكل أحادي إذا اختارت فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية"، مضيفًا "الفرنسيون سيفقدون نفوذهم الإقليمي وسيضرون بمكانتهم إذا اعترفوا بدولة فلسطينية".

إلى ذلك، أشار إلى "أنني عقدت اجتماعا جيدا مع نظيري البريطاني ديفيد لامي لكن لا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود خلافات".

إلى ذلك، أوضح ساعر أنّه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي"، وقال: "ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وإذا أمكن تحقيق ذلك بطرق دبلوماسية فهو مقبول"، في تصريح يأتي بعد جولة مفاوضات ثانية غير مباشرة بين أميركا وإيران في روما وُصفت بالإيجابية.