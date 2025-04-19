أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في روما للحصول على تحديث من ويتكوف بعد المحادثات مع إيران

افاد موقع "كسيوس" نقلا عن مصدر٬ بان "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر موجود في روما حيث جرت محادثات بين إيران والولايات المتحدة"، مشيرا الى ان "ديرمر يريد الحصول على تحديث من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بعد المحادثات مع إيران".

في وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح، أنّ "المفاوضات اليوم مع أميركا في روما كانت بناءة واستمرت لـ4 ساعات"، معلنًا أنّه "من المقرر عقد مفاوضات فنية عبر فرق متخصصة في سلطنة عمان يوم الأربعاء لوضع أطر عامة لاتفاق".

وأعلن عراقجي أيضًا عن جولة مفاوضات ثالثة مع أميركا على المستوى السياسي يوم السبت في عُمان.

ولفت إلى أنّ "المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة كانت ناجحة وتمضي نحو الأمام"، وقال: "نجحنا خلال محادثات اليوم في التوصل إلى تفاهم أفضل بالنسبة لمجموعة من المبادئ والأهداف".