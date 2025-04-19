الدفاع الروسية أعلنت عن عملية تبادل أسرى حرب وجرحى مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "روسيا أعادت 246 جنديًا من الأسر الأوكراني مقابل 246 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

ولفتت، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إلى أنّ "موسكو سلّمت كييف 31 أسيرًا جريحًا كبادرة حسن نية مقابل 15 عسكريًا روسيًا جريحًا بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة".

وأوضح وزارة الدفاع الروسية، أنّ "الإمارات قامت بدور الوسيط في الجهود الإنسانية أثناء إعادة العسكريين الروس من الأسر".

ويأتي ذلك في ظل وساطة أميركية لانهاء الحرب في أوكرانيا، إلّا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن الاستياء في عدّة تصريحات بسبب مواقف روسيا وأوكرانيا التي لا تؤدي إلى تقدم المفاوضات.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة في شرق أوكرانيا بدءًا من اليوم حتى 21 نيسان،، وفق ما نقلت الرئاسة الروسية (الكرملين)، وذلك تزامنًا مع عيد الفصح.

وقال بوتين: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية"، موضحًا أنّ "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات، وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا".

ولفت الكرملين إلى أنّ "على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".