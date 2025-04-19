"أنصار الله": أسقطنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أنّ "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أميركية نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء"، موضحًا أنّ "عملية إسقاط الطائرة الأميركية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأكّد في بيان أنّ "الطائرة هي الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الحالي"، وقال: "ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة".

وشدد سريع على أنّ "استمرار الغارات واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني"، كما أنّ "استمرار الغارات واستهداف المواطنين لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني"، وأعلن الاستمرار "في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".