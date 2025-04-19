التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأميركا في روما وجولة ثالثة في غضون أيام قليلة

افاد التلفزيون الإيراني عن "انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما"، مشيرًا إلى ان المحادثات غير المباشرة "كانت بناءة وهناك جولة ثالثة ستعقد في غضون أيام قليلة".

وكان قد افاد التلفزيون الإيراني، بأنّ "التقارير عن تعليق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المحادثات في روما بسبب طرح الأميركيين مواضيع خارج الملف النووي كاذبة".

وسبق وأن أفاد التلفزيون الإيراني، عن انطلاق الجولة الثّانية من المحادثات الأميركيّة- الإيرانيّة غير المباشرة، في العاصمة الإيطاليّة روما.

وتُعقد الجولة برئاسة وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي والممثّل الخاص للرّئيس الأميركي إلى الشّرق الأوسط ​ستيف ويتكوف​، برعاية وزير خارجيّة سلطنة عمان بدر البوسعيدي.

يُشار إلى أنّ الجولة الأولى من هذه المفاوضات كانت قد عُقدت يوم السّبت الماضي 12 نيسان، في العاصمة العُمانيّة مسقط، ووصفت بالإيجابية