جنبلاط ردًا على أورتاغوس: "الأميركية القبيحة"

ردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على إهانة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بحقّه، بالقول: "الأميركية القبيحة مورغان أورتاغوس"، مع نشره لصورة تظهر جندي بشكل هيكل عظميّ.

علّقت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، على نص مقابلة لرئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط يقول فيها أن شروطها (أورتاغوس) على لبنان مستحيلة، بالقول: "المخدرات مضرّة وليد".

ويأتي ذلك بعد أن علّقت مورغان أورتاغوس، على نص مقابلة لجنبلاط يقول فيها أن شروطها (أورتاغوس) على لبنان مستحيلة، بالقول: "المخدرات مضرّة وليد".

وكان قد انتقد جنبلاط في مقابلة مع قناة "العربي" شروط المبعوثة الأميركية، خاصة لجهة نزع سلاح حزب الله، متسائلاً عما إذا تم تحديد المواقع كافة، وما إذا كان هناك استعداد لمساعدة الجيش، الذي هو حاجة أمنية، مؤكداً ضرورة تطويع 5000 عسكري جديد، وأن لا مساعدات للجيش من دون إصلاحات، مشيراً إلى الحلقة المفرغة بين الإصلاح وتقديم الدعم.

وأكد أنه تحت شعار هجوم السابع من تشرين، يتم تبرير التدمير الكامل لغزة، مشدداً على أنه في حال تم استئصال "حزب الله"، فإن لبنان سيكون مستباحاً بالكامل، وهناك من يؤمن بفكرة الحزب.