عراقجي أعلن عن مفاوضات فنيّة مع أميركا في عُمان الأربعاء لوضع أطر عامّة لاتفاق: مفاوضات روما كانت ناجحة

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح، أنّ "المفاوضات اليوم مع أميركا في روما كانت بناءة واستمرت لـ4 ساعات"، معلنًا أنّه "من المقرر عقد مفاوضات فنية عبر فرق متخصصة في سلطنة عمان يوم الأربعاء لوضع أطر عامة لاتفاق".

وأعلن عراقجي أيضًا عن جولة مفاوضات ثالثة مع أميركا على المستوى السياسي يوم السبت في عُمان.

ولفت إلى أنّ "المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة كانت ناجحة وتمضي نحو الأمام"، وقال: "توصلنا إلى تفاهم حول بعض الأطر الرئيسية والأهداف واتفقنا على استمرار المفاوضات".

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "طهران وواشنطن اتفقتا على استئناف المحادثات التقنية على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة".

ويأتي كلام عراقجي بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عمانية بين أميركا وإيران في العاصمة الإيطالية روما.