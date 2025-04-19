شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، ولكافة الأقباط، بأصدق التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجاءت نص التهنئة كالآتى:

تهنئة

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية

يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، وكافة المحامين، بأن أتقدم إلى قداستكم، وجميع أبناء الكنيسة القبطية بخالص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم جميعًا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والاستقرار والنمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

راجيًا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والسلام والأمان.



