شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب خلال أول اجتماع للبرلمانات الداعمة لفلسطين: نرفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شارك المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب في الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، والذي عُقد في اسطنبول، وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، أشاد الرئيس التركي بالخُطة المصرية لتحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مُطالبًا المجتمع الدولي بتبنيها ودعمها.

وأكد المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب المصري أثناء مشاركته في الاجتماع أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة، ومنحى هو الأخطر منذ عقود، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية أنها أزمة تأخذ القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها لمنعطف شديد الخطورة.



وخلال الكلمة، أشار وكيل أول مجلس النواب المصري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق بل كشف عن نوايا ومُخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، واتصالًا بهذا.



وشدد المستشار أحمد سعدالدين على رفض مجلس النواب المصري القاطع لأية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم أو أية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي المصري أو استغلال الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، كما استعرض وكيل أول مجلس النواب المصري الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية لاستئناف فتح المعابر البرية لقطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الانسانية للقطاع، مؤكدًا أن معبر رفح مُغلق من الجانب الفلسطيني عقب احتلاله إسرائيليًا وهو أمر مرفض مصريًا بشكل قاطع.



وفي ختام كلمته، أكد المستشار أحمد سعدالدين أن الالتزام التاريخي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكسر حاجز الصمت والخذلان الدولي، وأن نكون صوتًا للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر التحرك الحثيث مع برلمانات العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإجهاض المخططات الاسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.



الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين (1)



الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين (2)



الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين (4)



الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين (5)