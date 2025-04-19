زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.9 درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر الخليج 365 الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 94 كيلومترًا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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