شكرا لقرائتكم خبر عن جولة محادثات أمريكية إيرانية جديدة حول البرنامج النووي في روما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستأنف الولايات المتحدة وإيران السبت في روما المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، بعد أسبوع على جولة أولى وصفها الجانبان بأنها "بنّاءة".ووصل الوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى روما للمشاركة في هذه الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني وظهر فيها عراقجي ينزل من طائرة رسمية ليلا.وأشار التلفزيون إلى أن المحادثات ستبدأ في الساعة 10,30 بتوقيت روما (8,30 ت غ).ويعقد عراقجي هذه المحادثات مع الموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة سلطنة عمان، بعد الجولة الأولى في مسقط.وهو ثاني اجتماع على هذا المستوى بين البلدين منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.واعتمد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، كان من أبرز محطاتها انسحابه من الاتفاق المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.وكشف ترامب في مطلع مارس أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري ضدها في حال عدم التوصل لاتفاق.وقال ترامب الخميس "لست في عجلة من أمري" للجوء إلى الخيار العسكري، مضيفًا "أعتقد أن إيران ترغب في الحوار".وعشية هذه المحادثات، أعرب عراقجي عن "شكوك جدية بشأن نيات الجانب الأميركي ودوافعه" لكنه أكد "سنشارك في مفاوضات الغد (السبت) على أي حال".وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السبت على إكس "إننا ندرك أن الطريق لا يخلو من العقبات" قبل التوصل إلى اتفاق.قرار مهموتشتبه بلدان غربية تتقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى دولة الاحتلال، العدو الإقليمي لطهران، في أن الأخيرة تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي.من جهتها، تنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.في مقابلة نشرتها الأربعاء صحيفة لوموند الفرنسية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن إيران "ليست بعيدة" عن امتلاك قنبلة نووية.وتخصب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو أعلى بكثير من حد 3,67 في المئة المنصوص عليه في الاتفاق، لكنه لا يزال أقل من عتبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري.وحضّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة الدول الأوروبية على اتخاذ "قرار مهم" بشأن ما إذا كانت ستفعّل "آلية الزناد" التي من شأنها أن تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائيا على خلفية عدم امتثالها للاتفاق النووي.