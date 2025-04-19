شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 143 شخصًا وفقدان العشرات في حريق قارب بالكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 143 شخصًا مصرعهم ولا يزال عشرات في عداد المفقودين في حريق اندلع في قارب يعبر نهر الكونغو شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية.وذكرت السلطات المحلية في بيان, أنه تم العثور على 131 جثة يوم الأربعاء الماضي، قبل انتشال 12 جثة أخرى خلال يومي الخميس والجمعة.وقدّم جوزف لوكوندو وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي حصيلة مؤقتة للضحايا بلغت 145 قتيلًا.يذكر أن غرق مراكب نقل المسافرين في الكونغو الديمقراطية من الحوادث المتكررة بسبب الحمولة الزائدة أو اندلاع الحرائق.