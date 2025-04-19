انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الأميركية- الإيرانية في روما

أفاد التلفزيون الإيراني، بانطلاق الجولة الثّانية من المحادثات الأميركيّة- الإيرانيّة غير المباشرة، في العاصمة الإيطاليّة روما. وتُعقد الجولة برئاسة وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي والممثّل الخاص للرّئيس الأميركي إلى الشّرق الأوسط ​ستيف ويتكوف​، برعاية وزير خارجيّة سلطنة عمان بدر البوسعيدي. يُشار إلى أنّ الجولة الأولى من هذه المفاوضات كانت قد عُقدت يوم السّبت الماضي 12 نيسان، في العاصمة العُمانيّة مسقط.

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