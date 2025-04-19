الرئيس السوري التقى عضوًا بالكونغرس الأميركي في دمشق

أعلنت الرّئاسة السّوريّة، أنّ "لقاءً جمع رئيس الجمهوريّة ​أحمد الشرع​ ووزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني، مع عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز، في قصر الشّعب في العاصمة دمشق".

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