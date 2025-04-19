الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "كتلًا هوائيّةً معتدلةً تسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم بسحب مرتفعة، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل و دون تعديل على الجبال، مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار، وارتفاع بنسبة الرّطوبة؛ كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم جزئيًّا بالإجمال، مع انخفاض بدرجات الحرارة على السّاحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الدّاخل، ورياح ناشطة في المناطق الشّماليّة. تبقى نسبة الرّطوبة مرتفعة، مع استمرار تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال وارتفاعها بشكل محدود في الدّاخل، ورياح ناشطة في المناطق الشّماليّة، مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق السّاحليّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة متقلّبة صباحًا وتتحوّل بعد الظّهر إلى جنوبيّة غربيّة، ناشطة أحيانًا في المناطق الشّماليّة، سرعتها بين 15 و45 كم/س، الانقشاع جيّد يسوء أحيانًا على الجبال بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 30 و75%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".