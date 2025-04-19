يزبك: هل استمعت الحكومة والقضاء إلى قاسم وهل يقبلان بهذا الانقلاب على الطائف والـ1701؟

تساءل عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غياث يزبك​، "هل استمعت الحكومة والقضاء إلى الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​، الّذي زاد الجمعة الحزينة حزنًا؟! وكيف سيتعاطيان مع 7 أيّار السّياسي الجديد، ولبنان خارج لتوّه من ذكرى 13 نيسان؟".

وسأل أيضًا في تصريح، "هل يقبلان بهذا الانقلاب على الطّائف وعلى القرار 1701؟ وهل يرضيان بألّا يكتفي الحزب برفض تسليمه السّلاح، بل يتعدّاه إلى تهديد السّياديّين به والاستقرار؟".

وكان قد أكّد قاسم أمس، "أنّنا لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح "حزب الله" والمقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس"، مشيرًا إلى "أنّنا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألّا يلعب معنا أحد هذه اللّعبة".