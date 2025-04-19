وزارة الشؤون حذرت من روابط "واتساب" وهمية باسم برنامج "أمان": جميع خدماتنا مجانية

حذّرت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ من أنّه "يتمّ تداول روابط لمجموعات على تطبيق "واتساب"، تدّعي أنّها تابعة لمستفيدين من برنامج "أمان" التّابع للوزارة"، مؤكّدةً أنّ "هذه الرّوابط غير رسميّة، وقد تُستخدم لغايات احتياليّة أو لجمع بيانات شخصيّة دون وجه حق".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجهات الرّسميّة لا تتواصل مع المستفيدين عبر مجموعات "واتساب" عامّة"، داعيةً المواطنين إلى "عدم الانضمام أو مشاركة هذه الرّوابط، والإبلاغ عنها عند الضّرورة". وشدّدت على أنّ "جميع الخدمات الّتي تقدّمها الوزارة مجانيّة بالكامل، بما في ذلك التّسجيل والاستفادة من برنامج "أمان"، ولا يتم تقاضي أي رسوم أو مبالغ ماليّة من المستفيدين تحت أي ظرف".

وحذّرت الوزارة أيضًا من "التّعامل مع أي جهة أو فرد يطلب المال مقابل تسهيل الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة"، لافتةً إلى "أنّها غير مسؤولة عن أي تعاملات ماليّة تتمّ خارج القنوات الرّسميّة. الرّجاء عدم دفع أي مبلغ مالي لأي شخص، والإبلاغ عن أي محاولة استغلال فورًا".

وأكّدت أنّ "الخطّ السّاخن الوحيد المخصّص للمراجعات والشّكاوى الخاصّة ببرنامج "أمان" هو 1714"، داعيةً المواطنين إلى "عدم التّواصل مع أي أرقام أو جهات غير معتمَدة".