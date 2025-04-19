قوى الأمن: توقيف متورطَين بعمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان والإتجار بها في تلحميرة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "متابعةً لعمليّات تهريب الأسلحة والذّخائر من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن نشاط أشخاص مجهولي الهويّة بتهريب الأسلحة والإتجار بها".

وأوضحت أنّ "نتيجةً للاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي ومكان وجود اثنين من المشتبه بهم في بلدة تلحميرة- ​عكار​، وهما: "م. ع." (مواليد عام 1991، لبناني) و"م. م." (مواليد عام 1999، لبناني)، وقد أُعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-04-15، وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدهما على متن سيّارة نوع "مرسيدس" لون أسود في البلدة ذاتها، حيث كمنت لهما وأوقفتهما، وضبطت السّيّارة وبداخلها 5 بنادق حربيّة نوع كلاشنكوف، و5 مماشط وكميّة من الذّخائر".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات القضاء المختص، عملًا بإشارته".