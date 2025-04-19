أكّد النّائب ​ابراهيم منيمنة​، في تصريح، أنّه "لم تعد تنفع المكابرة، والمعادلة واضحة"، مشدّدًا على أنّ "سلاحًا لا جدوى منه ولا استخدام له سوى الاستقواء الدّاخلي والتّهديد والوعيد، لا مشروعيّة له ويجب أن يسلَّم إلى الدّولة فورًا".

كانت هذه تفاصيل خبر منيمنة: سلاح لا جدوى منه ولا استخدام له سوى التهديد يجب أن يُسلّم إلى الدولة فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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