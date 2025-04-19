وصول وزير الخارجية الإيرانية إلى روما استعدادًا لجولة المحادثات الثانية مع واشنطن

وصل وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​ والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطاليّة روما، استعدادًا للمشاركة في الجولة الثّانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وكان قد أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة اسماعيل بقائي، في وقت سابق، إلى أنّ "عباس عراقجي توجّه مساء الجمعة إلى روما، لعقد الجولة الثّانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، برعاية وزير خارجيّة سلطنة عمان بدر البوسعيدي".

وأكّد أنّ "البرنامج النّووي السّلمي الإيراني يتوافق تمامًا مع المعايير والوثائق الدّوليّة ذات الصّلة، بما في ذلك معاهدة منع الانتشار النّووي"، ومشدّدًا على أنّ "إطار مواقف ومطالب إيران بشأن رفع العقوبات غير القانونيّة والقضيّة النّوويّة، واضح تمامًا، وتمّ إطلاع الجانب الآخر عليه في الجولة الأولى من المفاوضات".