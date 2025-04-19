توجّه راعي أبرشيّة زحلة وبعلبك وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصّوري، لمناسبة عيد الفصح، بالمعايدة إلى كل المسيحيّين واللّبنانيّين، وإلى جميع الّذين يعني لهم هذا العيد شيئًا في تجدّدهم الرّوحي.
وفي رسالة عبر "النشرة"، شدّد على أنّ هذا "اليوم يوم عظيم لأنّه يوم الرّجاء الكبير، والمطلوب أن نتوب ونعود إلى الله"، متمنّيًا أن "يمنح الرّب بلادنا السّلام والاستقرار والقيامة، وأن يقوم لبنان من جديد بلدًا مبنيًّا على الحق وسيادة القانون ولا يكون فيه محسوبيّات".
كانت هذه تفاصيل خبر المتروبوليت الصوري عبر "النشرة": نتمنى أن يقوم لبنان من جديد بلدًا مبنيًا على الحق وسيادة القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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