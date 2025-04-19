"المسيرة": 6 غارات أميركية استهدفت على مرحلتَين مديرية أرحب في صنعاء باليمن

أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، بأنّ "6 غارات أميركيّة استهدفت على مرحلتَين مديريّة أرحب في محافظة صنعاء اليمنيّة".
وكانت قد ذكرت القناة مساء أمس، أنّ هجومًا أميركيًّا استهدف العاصمة اليمنيّة صنعاء.
في وقت سابق، أعلن مكتب وزارة الصّحة في محافظة الحديدة اليمنيّة، ارتفاع عدد الضّحايا جرّاء الغارات الأميركيّة الّتي استهدفت منشأة رأس عيسى النّفطيّة ليل الخميس الماضي، إلى 80 قتيلًا و150 جريحًا، في حصيلة غير نهائيّة.
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