عباس زار الشرع في سوريا: أولويتنا وقف النار بغزة وإدخال المساعدات وانسحاب قوّات الاحتلال

استقبل الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​ ووزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني، الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ والوفد المرافق له، في قصر الشّعب في دمشق، في أوّل زيارة لعباس إلى العاصمة السّوريّة منذ نحو 16 عامًا.

وأكّد الشّرع أنّ "الأولويّة لدينا هي وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​ وإدخال المساعدات الإنسانيّة والطبيّة، وانسحاب قوّات الاحتلال بالكامل، مع تولّي دولة فلسطين مسؤوليّاتها المدنيّة والأمنيّة في غزة، وأن يكون السّلاح فقط بيد الدولة، إضافةً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس؛ والذّهاب إلى عمليّة سياسيّة"، بحسب "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا".

وأشار إلى "أنّنا نعمل مع السّعوديّة والإدارة الأميركيّة والدّول العربيّة والأوروبيّة المعنيّة، على صيغة واضحة للذّهاب إلى مسار تنفيذ حل الدّولتَين المبني على الشّرعيّة الدّوليّة، وعقد المؤتمر الدّولي للسّلام في حزيران المقبل في نيويورك".