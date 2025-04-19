شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع النواب: الاحتلال يتوحش فى جرائمه وعلى المجتمع الدولى تبني رؤية مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يضع المجتمع الدولى والمنظمات الدولية المهتمة فى هذا الشأن فى الاعتبارعند توحشه في ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطينيى على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قائلا: "الاحتلال يعربد ويعمل ما يشاء من إبادة جماعية أمام الجميع بمباركة الدول المساندة له"، مشددا على ضرورة تبني المجتمع الدولي رؤية مصر فى هذا الشأن لأنها الرؤية الصائبة والداعمة للحق وللقضية الفلسطينية.

وأضاف "المصرى"في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن مصر لها دور واضح وصريح منذ 1948 حتى وقتنا هذا في الحفاظ على القضية الفلسطينية لأنها عمود الخيمة للعرب أجمع وخاصة الأمن القومى المصري المرتبط بفلسطين، ولم تدخر الدولة المصرية وقتا أو جهدا في حشد الرؤى العربية والعالمية لوقف الحرب في غزة وحل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ووقف نزيف الدماء من الأبرياء.

وشدد على أنه لا يستطيع أحد المزايدة على مصر كما أنه قبل حرب الكيان الصهيوني على غزة بدأت مصر بالتبرع بالتشييد والبناء لما هدمه العدوان الإسرائيلي فى غزة، متابعا: "وفور بداية حرب الكيان على غزة فى تداعيات السابع من أكتوبر الماضى تبنت الدولة المصرية القضية الفلسطينية وحذرت من العواقب الوخيمة المترتبة على ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي فى حق أشقائنا فى غزة وطالبت مرارا وتكرارا بضرورة حل الدولتين وأن العلاج المسكن لا يعتبر حل جذرى لاستقرار المنطقة بأكملها فى الوقت الذى كان المجتمع الدولى بأكمله مؤيدا لإسرائيل بقوة وهو ما شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".