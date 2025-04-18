3600 طفل في غزة يعانون سوء التغذية

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تدهور خطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية.

وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة فقد ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية إلى 3600 طفل، مقارنة بـ2000 طفل فقط خلال الشهر الماضي.

وتواجه الأمهات والأطفال في غزة معاناة يومية نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الأساسية، وقد أعربت الأمهات عن صعوبة توفير الغذاء أو الحليب لأطفالهن بسبب الأوضاع القاسية.

وفي مخيمات النزوح المؤقتة في خان يونس، تعاني الأسر النازحة من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض بين الأطفال.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن «جمعية أرض الإنسان الفلسطينية أنشأت بتمويل من (صندوق المساعدات الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة) في محاولة للتخفيف من الأزمة، مركزاً في خان يونس لعلاج سوء التغذية».

وأوضح البيان أن «المركز يستقبل يومياً ما بين 50 إلى 60 امرأة مع أطفالهن، ويشهد زيادة بنسبة 20% في عدد الحالات التي تخضع للفحص».

وأكدت المتحدثة باسم «أوتشا» في غزة، أولغا تشيريفكو، أن هذه الجهود ليست كافية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مشددة على ضرورة إعادة فتح المعابر وتحسين ظروف الحياة لتوفير الغذاء المناسب للسكان.