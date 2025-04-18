الجيش الإسرائيلي يدمر طرقاً في جنين ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

دمرت جرافات إسرائيلية، أمس، طرقاً بين مدينة جنين وبلدة برقين، فيما نفذ مستوطنون اقتحامات واعتداءات على فلسطينيين في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة «برقين» غرب جنين برفقة جرافات أمس، وشرعت بتدمير طرق.

وبين الشهود أن القوة خلفت دماراً كبيراً في البنية التحتية قبل انسحابها.

كما نفذ مستوطنون اقتحامات بعدة بلدات في الضفة، أبرزها في بلدتي «بيتا وعراق بورين» جنوب نابلس، و«فرخة وبديا» غرب سلفيت، و«الفندق» شرق قلقيلية، و«أم صفا» غرب رام الله.

وفي بلدة «أم صفا»، قال رئيس مجلس قروي البلدة مروان صباح، إن جرافات إسرائيلية اقتلعت نحو 500 شجرة زيتون من أراضي البلدة لصالح شق طرق استيطانية.

وفي بلدة «بديا»، أصيب فلسطينيان جراء الاعتداء عليهم من قبل مستوطنين في منطقة «خلة حسان»، نقلوا على إثرها للعلاج في المستشفى.

كذلك اقتحم عشرات المستوطنين «جبل العُرمة» في بلدة بيتا جنوب نابلس بحماية من الجيش.