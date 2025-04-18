شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الديمقراطى": مستعدون للانتخابات بوجوه جديدة تعبر عن نبض الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحزب يضع اللمسات الأخيرة على خطته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين بشكل فعّال تحت قبة البرلمان.

وأشار" فؤاد"، إلى أن الحزب يراهن في هذه الدورة على ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، من خلال الدفع بوجوه شابة وقيادات مجتمعية مؤثرة، لديها تواصل حقيقي مع الشارع وتدرك حجم التحديات التي تواجه المواطن المصري.

وأكد رئيس الحزب أن الحزب يركز في رؤيته على ملفات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية، مضيفًا أن الحزب ينفتح على كافة القوى السياسية من أجل التنسيق بما يخدم المصلحة العامة.

وشدد خالد فؤاد على أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا يعكس صوت الناس بجدية، ويكون شريكًا حقيقيًا في وضع السياسات العامة، متعهدًا بأن يكون نواب الحزب صوتًا حرًا ومسؤولًا تحت قبة البرلمان.