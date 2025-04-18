شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: مصر تظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية فى المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني يعد من أبرز أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح أن مصر لم تتوانَ يومًا في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للفلسطينيين، سواء في محادثات السلام أو في مساعيها المستمرة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. ولفت إلى أن مصر كانت دائمًا تسعى إلى التوصل إلى حل شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائم على مبادئ الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وشدد "فارس" على أن الدور المصري لا يقتصر على التأثير السياسي فقط، بل يمتد إلى الجانب الإنساني، حيث قدمت مصر مساعدات مستمرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما كانت ولا تزال تسهم بشكل فاعل في تسهيل الحوار الفلسطيني الفلسطيني من أجل تحقيق المصالحة والوحدة.

وتابع أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تقديم الدعم الفاعل للقضية الفلسطينية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موجهًا تحية تقدير للشعب المصري الذي يقف بكل قوة خلف موقف دولته الثابت في دعم القضية الفلسطينية.