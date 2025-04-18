منيارة- عكار أحيت مناسبة الجمعة العظيمة في مختلف الكنائس الشرقية والغربية

أحيت منيارة في عكار مناسبة يوم الجمعة العظيمة في مختلف الكنائس الشرقية والغربية. وفي منيارة انطلق زياح الجمعة العظيمة من كنيسة مار يوسف الكاثوليكية يتقدمها كاهن الرعية الاب ميشال بردقان وصولا الى كنيسة رقاد السيدة للروم الارثوذكس، حيث كان في الاستقبال كاهن الرعية الاب نقولا شلاح وحشد من المؤمنين. وسارا معا وصولا حتى مدخل كنيسة ما يوحنا المعمدان للموارنة وكان في استقبالهم كاهن الرعية الاب فيليب الخوري الذي انضم الى المسيرة وصولا حتى الكنيسة الانجيلية المشيخية حيث القس هادي غنطوس وحشد من المؤمنين، وسار الجميع في مسيرة حاشدة تقدمهم الصليب المقدس ونعش السيد المسيح على ايقاع الترانيم من وحي المناسبة. ودعا رئيس بلدية منيارة انطون عبود رجال الدين الى توحيد العيد. وقال: "منيارة ستبقى منارة بالعلم والحضارة والعيش الواحد".

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