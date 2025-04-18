قوى الأمن: توقيف مشتبه به بسرقة بطاريّة سيّارة في طريق الجديدة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مشتبه به بسرقة بطاريّة سيّارة في طريق الجديدة.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على اختلافها، ومنها جرائم السّرقة، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 28-3-2025، مقطع فيديو يُظهِر أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة بطاريّة سيّارة مركونة في منطقة طريق الجديدة – بيروت، ومن خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 14-4- 2025 بكمينٍ محكمٍ في المحلّة ذاتها، وتبيّن أنّه يُدعى: س. ق. (مواليد 1979، لبناني)، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة من داخل مركبة".

هذا، وسُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.