الفرد رياشي عن سلاح حزب الله: الأيام المقبلة سوف توضح اتجاه البوصلة

طرح الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ومنسق منصة "المحافظون الجدد- لبنان" الفرد رياشي، تساؤلات فيما خص النقاش الدائر بخصوص سلاح حزب الله، وقال: "لماذا نريد أن نقوم بحوار بخصوص سلاح بينما لم يقام حوار عام 1990 حين تم تسليم سلاح الميليشيات اللبنانية؟".

وأضاف في تساؤلاته "هل كانت مسألة تسليم السلاح شيء مشجع وخاصة إذا أخذنا تجربة تسليم سلاح القوات اللبنانية، والذي أدى لاحقا لسجن قائده وحل حزب القوات؟".

وتابع رياشي "هل الرئيس "المسيحي"، وقائد الجيش "المسيحي" والاحزاب "المسيحية" يجب أن تكمل لوحدها هكذا معركة ضد مكون اساسي عند الشيعة؟ ما هي مكاسبهم في حال اكملوه لوحدهم؟ وهل ممكن رئيس الحكومة أن يأتي على "المستريح" لتحصيل المكاسب من بعد أن يُنهك المسيحي؟".

وختم تصريحه بالقول: "أسئلة عديدة والايام المقبلة سوف توضح اتجاه البوصلة".