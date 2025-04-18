أعلن مكتب وزارة الصحة في محافظة الحديدة اليمنية، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 80 قتيلًا و150 جريحًا في حصيلة غير نهائية للهجوم الأميركي على منشأة رأس عيسى النفطية ليل الخميس.
في وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب)، بأنّ صور أقمار صناعية أظهرت دبابات وآليات مدمّرة في ميناء رأس عيسى باليمن وتسرب نفط بالبحر الأحمر إثر الهجوم الأميركي ليل أمس.
من جهتها، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى يوم أمس تدمير ميناء رأس عيسى للوقود الذي تسيطر عليه حركة "أنصار الله".
وأضافت القيادة الوسطى أن الضربات الأميركية على الميناء تهدف لتقويض مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد القتلى إلى 80 جرّاء الهجوم الأميركي على منشأة رأس عيسى في اليمن الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.