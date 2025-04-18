ارتفاع عدد القتلى إلى 80 جرّاء الهجوم الأميركي على منشأة رأس عيسى في اليمن الخميس

أعلن مكتب وزارة الصحة في محافظة الحديدة اليمنية، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 80 قتيلًا و150 جريحًا في حصيلة غير نهائية للهجوم الأميركي على منشأة رأس عيسى النفطية ليل الخميس.

في وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب)، بأنّ صور أقمار صناعية أظهرت دبابات وآليات مدمّرة في ميناء رأس عيسى باليمن وتسرب نفط بالبحر الأحمر إثر الهجوم الأميركي ليل أمس.

من جهتها، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى يوم أمس تدمير ميناء رأس عيسى للوقود الذي تسيطر عليه حركة "أنصار الله".

وأضافت القيادة الوسطى أن الضربات الأميركية على الميناء تهدف لتقويض مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين.