عراقجي يتوجّه إلى بكين الأسبوع المقبل: دور روسيا والصين قد يكون مهمًا وبناء في محادثاتنا مع أميركا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّه سيتوجه إلى العاصمة الصينية بكين الأسبوع المقبل، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو واللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأوضح عراقجي أنّ "الدور الروسي والصيني يمكن أن يكون مهما وبناء في محادثاتنا مع أميركا في الأشهر المقبلة"، في ظلّ ترقّب لجولة مفاوضات ثانية بوساطة عُمانية في العاصمة الإيطالية روما.

وكشف وزير خارجية إيران، أنّ "الرئيس الروسي ووزير خارجيته أكدا أن علاقات بلادهم مع إيران لن تتأثر بأي دولة أخرى"، وقال: "أجريت مفاوضات مفصلة مع الرئيس الروسي يوم الخميس استمرت لأكثر من ساعة ونصف".

وأضاف "لدى طهران وموسكو حاليا فهم أعمق للأوضاع الإقليمية والدولية وعلاقاتنا تسير في مسار إيجابي غير مسبوق"، مشيرًا إلى أنّ "طهران وموسكو لديهما مشاورات وثيقة جدا وهما تسيران في مسار جيد".

وذكر عراقجي أنّ "إيران وروسيا نظمتا علاقاتهما الاقتصادية آخذتين بالاعتبار وجود عقوبات لكن ذلك لا يعني عدم سعينا لرفعها".