الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال عنصر من حزب الله في عيتا الشعب

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة عيتا الشعب.

وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق عيتا الشعب- رميش أدت إلى سقوط شهيد".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.