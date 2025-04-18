ترامب طالب باول بخفض أسعار الفائدة: أريد أن أرى حماسة من أوكرانيا وروسيا لأستمر في التفاوض

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح، "أننا قد نتنحى جانبًا إذا جعلت الجهات من إنهاء الحرب في أوكرانيا أمرًا صعبًا، لكن نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد"، وقال: "أريد أن أرى حماسة من جانب أوكرانيا وروسيا لأستمر في التفاوض من أجل إنهاء الحرب".

وأضاف "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا لا تتلاعب بي في جهود إنهاء الحرب ولا أحد يتلاعب بأي جانب في ما يتعلق بجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّه "إذا صعب أحد الطرفين إنهاء الحرب في أوكرانيا فسنقول لهم أنتم أغبياء وسيئون"، و"ليس هناك عدد محدد من الأيام لانسحابنا من مفاوضات أوكرانيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق".

وأوضح ترامب "أنني لا أريد أن أقول إننا مستعدون للانسحاب نهائيا من مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا".

إلى ذلك، طالب ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قال البيت الأبيض إن إدارة ترامب تدرس إقالته.

وفي ما يتعلّق بالمفاوضات الأميركية الإيرانية بوساطة عمانية، قال ترامب: "أنا مع منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وقال: "إذا حصل الإيرانيون على سلاح نووي فلن يكونوا سعداء لأن حياتهم ستكون في خطر كبير"، كاشفًا "أننا نعمل حاليا على الكثير مع إيران".

في سياق آخر يتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة، كشف الرئيس الأميركي "أننا نجري محادثات جيدة مع الصين".

في وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، بأنّ "واشنطن قدمت في اجتماعات باريس مقترحا للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا"، لافتة إلى أن "المقترح الأميركي يتضمن تخفيف العقوبات عن موسكو إذا تم التوصل لوقف لإطلاق النار".

واعتبرت أن "مقترح واشنطن من شأنه تجميد الحرب مع بقاء أراض أوكرانية تحتلها روسيا تحت سيطرتها".

وكان قد أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أنه "متفائل بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".