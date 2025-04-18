وزارة الصحة: شهيد إثر الغارة الإسرائيلية على طريق عيتا الشعب- رميش

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق عيتا الشعب- رميش أدت إلى سقوط شهيد".

وسبق وأن أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن إصابة مواطن جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارته على طريق جبل المعتق بين رميش وعيتا الشعب.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.