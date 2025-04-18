نعيم قاسم: المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة على حماية الأراضي والمواطنين

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، إلى أنّ "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي يمهّد للسيطرة على الواقع والأرض في لبنان"، موضحًا أنّ "هذا الاحتلال يواجه عبر الجيش والمقاومة والشعب وظروفنا لم تكن تساعد الجيش على المواجهة، والمقاومة هي ردة فعل في حال عدم قدرة الدولة على حماية الأراضي والمواطنين".

ولفت إلى أنّ "حزب الله يؤمن بالمقاومة في اعتبار إيماني ووطني"، موضحًا أنّ "إسرائيل توسعية ولا تكتفي بفلسطين المحتلة بل تريد أخذ لبنان أيضًا".

وذكر قاسم أنّ "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بانجازات عظيمة ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة."، مشيرًا إلى أنّ "انجازات المقاومة كبيرة وواعدة ولا يقال لها دفعتم كثيرًا وانظروا إلى الخسائر بل يقال لها كيف استطاعت هذه المقاومة مع الهجوم الأميركي والإسرائيلي والعالمي أن توقفهم عند الحدود الجنوبية وأن يلتف الشعب اللبناني والبيئة المقاومة والجيش اللبناني معها".

وأوضح أنّ اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة ولو لم تصمد لما كان الاتفاق"، مشيرًا إلى أنّ إسرائيلي تعتدي بشكل يومي على لبنان و"كل العالم يقول إن حزب الله التزم ولبنان التزم ولكن إسرائيل لم تلتزم"، بالاتفاق".

وأضاف "حزب الله نفّذ الاتفاق بالكامل والدولة اللبنانية تستطيع أن تقول إننا التزمنا بالاتفاق"، وقال: "إسرائيل تريد احتلال القسم الأكبر من لبنان لضمّه إلى فلسطين المحتلة واستخدامه لتوطين الفلسطينيين".